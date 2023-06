Atletica | Diamond League Parigi 2023 | chi parteciperà | Marcell Jacobs correrà? Attesa per la 4×100

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023)i 100 metri a? Questa è la grande domanda alla vigilia della quarta tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante. Il Campione Olimpico ha saltato gli appuntamenti di Rabat e Firenze a causa di una sciatalgia, l’auspicio è che possa recuperare per venerdì 9 giugno ed essere della partita nella capitale francese. Il velocista lombardo affronterebbe sulla distanza lo statunitense Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri, già 9.96 in stagione), il keniano Ferdinand Omanyala (primatista mondiale stagionale con il 9.84 di Nairobi, ma reduce dal 10.13 di Lucca), il botswano Letsile Temogo (Campione del Mondo Under 20) e l’eterno giamaicano Yohan Blake. L’Italia osserverà con grande attenzione la ...