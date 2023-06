(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un gruppo diche si trovava su un'isolotto nel fiume, al confine tra la Grecia e la Turchia, è stato recuperato dopo un'operazione dellequesta mattina, come annunciato ...

... "Abbiamo adottato molte misure di sicurezza negli ultimi giorni, non vivremo più quanto accaduto nel 2020", riferendosi a quando la polizia greca respinse nei pressi di Kastanies iche si ......l'inizio di una nuova fase alla luce del sole per la 'strategia' di respingimento dei... le procedure di respingimento messe in atto dalle autorità diche, dopo aver prelevato a forza i ...I "desaparecidos" di Lesbo, la guerra tra poveri fomentata da. Inell'inferno greco. I "desaparecidos" di Lesbo Sono circa 940 le personescomparse sull'isola di Lesbo dallo scorso giugno. A renderlo noto è Medici senza frontiere, ...

Atene, 'migranti soccorsi dalle autorità turche nell'Evros' Agenzia ANSA

(ANSA) - ATENE, 07 GIU - Un gruppo di migranti che si trovava su un'isolotto nel fiume Evros, al confine tra la Grecia e la Turchia, è stato recuperato dopo un'operazione delle autorità turche questa ...I “desaparecidos” di Lesbo, la guerra tra poveri fomentata da Atene. I migranti nell’inferno greco. Sono circa 940 le persone migranti scomparse sull’isola di Lesbo dallo scorso giugno ...