Atalanta su Hien del Verona | Okoli o Ostigard per il Monza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Confermato l'allenatore Gasperini in panchina, il mercato dell'riparte dalla difesa. In uscita ci sono(nel mirino del...

Il difensore del Veronaè fortemente nel mirino dell'. Si tratta per l'acquisto del centrale viste le possibili cessioni Se da una parte l'prova a trattare per il difensore dell'AZ Beukema, dall'altra ...Commenta per primo Nome nuovo per la difesa dell': secondo Sky Sport , la Dea ha messo nel mirino Isakdell' Hellas Verona .... che risponderanno con Montipò tra i pali, Ceccherini,e Cabal nel reparto arretrato, Faraoni, ... Non dipende solo da lei (serve che una trae Roma non vince, oltre che battere l'Udinese), ...

Atalanta interessata a Isak Hien Atalantini.com

Sam Beukema nel mirino dell’AZ Alkmaar Nel mirino dell’Atalanta sembrano esserci soprattutto nomi per il reparto arretrato, in queste prime battute del calciomercato estivo. Oltre a Hien del Verona pi ...Secondo quanto rivela la redazione di Sky, l’Atalanta, che ha da poco comunicato che contnuerà con Gasperini anche l'anno prossimo, ...