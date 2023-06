Atalanta | giovedì iniziano i lavori di ristrutturazione della Curva Sud

(Di mercoledì 7 giugno 2023)8 giugno, alle ore 13:15, inizierà la demolizioneSud Morosini del Gewiss Stadium di Bergamo, di proprietà dell’. L’inizio deisarà visibile al pubblico sia da via del Lazzaretto che da viale Giulio Cesare. Qui verrano date quindi le prime ‘pinzate’ alle tribune dell’emisfero, che verrà ricostruito in toto entro la fine dell’estate del 2024, comprendente anche il Settore ospiti: i tifosi delle squadre avversarie, per la prossima stagione, verranno alloggiati nei Distinti Sud. SportFace.

Tutto pronto per la semifinale di Nations League di15, ha affrontato il tema dell'ormai ... Napoli, Federico Dimarco, Inter, Leonardo Spinazzola, Roma, Rafael Toloi,. Centrocampisti : ...sera, in Argentina, l'Italia Under 20 sfiderà la Corea del Sud nel Mondiale di categoria, ... Il preparatore dei portieri è Fabrizio Ferron, a guardia dei pali dell'a cavallo degli anni ...Il primo impegno dell' Italia è previsto per15, in occasione della semifinale contro la ... Federico Dimarco ( Inter ), Leonardo Spinazzola ( Roma ), Rafael Toloi (); Centrocampisti: ...