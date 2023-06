ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpello Palermo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano gli interpelli nazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

... educativo eper gli a.s. 2023/24, 2024/25 e 2025/26 ha visto una intesa fra le parti. Questa ... che non contiene vincoli, consentendo a tutti di presentaredi assegnazione provvisoria e ...... educativo e. Miglioramento cattedra I diversi contratti integrativi regionali offrono ai docenti titolari su COE la possibilità, a, di migliorare l'articolazione della cattedra orario ...... in provincia di Salerno oltre 198 docenti e professori hanno fattodi pensione anticipata ... Di questi, 28 docenti inidonei sono permanentemente transitati nel ruolo, lavoreranno quindi in ...

Concorso ATA Terza Fascia: Domanda, Classifica e tutte le ... younipa.it

Ecco tutte le informazioni sul bando del Concorso ATA Terza Fascia, comprese le informazioni sulla domanda e sulla graduatoria. Il concorso ATA terza fascia rappresenta un’opportunità per coloro che ...L'assegnazione provvisoria per i docenti del concorso straordinario Bis è un tema di grande interesse. La domanda che si pongono i docenti è: quando ci sarà la possibilità di ottenere l'assegnazione p ...