Assurditè | «Non etichettatemi Lasciatemi essere tutto ciò che voglio»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La cantautrice, con il suo nuovo ep, Gipsy Chic, cerca di raccontare se stessa, ma sopratle sue contraddizioni. Nuova frontiera degli artisti della Gen Z, ha iniziato a scrivere dopo un amore non corrisposto. Uno dei suoi sogni? Sanremo. Ma non chiedetele mai di scrivere per altri