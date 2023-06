Associazione Collegiata Solofra | Vitale | “Onorata della fiducia concessami”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRinnovate le cariche di vertice dell’– Ente Morale. Il Consiglio Direttivo ha infatti eletto Gennypresidente, l’uscente Gerardo Vignola presidente onorario, vicepresidente Salvatore Gallucci, tesoriere Cristiano Lettieri e Antonio Guacci segretario. L’, da oltre quarant’anni, è impegnata nella programmazione e nell’organizzazione di eventi artistico-culturali di rilievo, come il famoso “Giugnono”, coinvolgendo in iniziative di promozione del territorio le scuole e le associazioni sportive e dando pieno supporto al Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo per la gestione dei Solenni Festeggiamenti Patronali. «Sono particolarmente ...