Asse solido con la Francia | Mattarella archivia lo scontro sui migranti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nessuno strappo da ricucire, nessun rattoppo diplomatico stavolta. Sergiotorna a Parigi in un momento nel quale i rapporti tra Italia enon sono certo idilliaci, ma a prevalere è la consapevolezza di entrambi i Paesi di avere un destino comune, da alleati piuttosto che da rivali, sia in Europa che nello scacchiere internazionale. Il viaggio del Capo dello Stato non serve a fare la pace, insomma, - ci hanno già pensato Antonio Tajani e la sua omologa Catherine Colonna nei giorni scorsi a Roma - semmai a «ufficiarizzarla», a dare un «segnale di distensione avvenuta». L'occasione è la mostra «Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte» che è in programma da oggi nell'Ala Denon e nell'ala Sully del celebre museo parigino. Ad inaugurarla saranno proprio il capo dello Stato e il presidente francese Emmanuel Macron, alle ...