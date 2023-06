Ascolti tv | ‘Un marito sospetto’ su Rai1 vince prime time

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Vittoria dineldi ieri sera con il film ‘Unche è stato visto da 3.208.000 telespettatori pari a uno share del 17,8%. Secondo gradino del podio per Italia 1 con ‘Pucci Show’, seguito da 1.485.000 telespettatori (share del 9,2%). Terzo posto per Canale 5 con la serie ‘Sissi’ vista da 1.218.000 telespettatori (share dell’8,8%).Fuori dal podio Retequattro con il film ‘Don Camillo Monsignore”¦ ma non troppo’ che ha interessato 1.212.000 telespettatori (share del 7,4%). Su La7 ‘DiMartedì’ ha realizzato 1.172.000 telespettatori e uno share del 7,1% mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ ne ha totalizzati 971.000 raggiungendo uno share del 6%. Su Rai2 il film ‘Un’estate all’Isola d’Elba’ ha conquistato 856.000 telespettatori e il 4,7% di share. Chiudono gli ...