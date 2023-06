Ascolti tv | i dati di martedì 6 giugno 2023

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Bene il film su Rai uno Nella serata di ieri,, su Rai1 Un Marito Sospetto ha coinvolto 3.208.000 spettatori pari al 17.8%. Su Canale 5, la fiction Sissi in replica ha raccolto 1.218.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Un’estate all’isola d’Elba si ferma a 856.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Pucci Show coinvolge 1.485.000 spettatori pari al 9.2% (presentazione: 1.016.000 – 5.1%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto 971.000 spettatori pari ad uno share del 6% (presentazione: 838.000 – 4.2%). Su Rete4 Don Camillo monsignore… ma non troppo totalizza un a.m. di 1.212.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 diha registrato 1.172.000 spettatori con uno share del 7.1% mentre diPiù segna 368.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi segna 414.000 spettatori ...