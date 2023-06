Artena Di notte forzano un bar per rubare sigarette Scoperti si danno alla fuga Un 47enne ed una 33enne individuati ed arrestati dai Carabinieri a Valmontone

Il 28 marzo 2023 inizia il processo in Corte d'assise d'appello Intorno alle 3 didel 6 ... I quattro ragazzi scappano in auto, ma vengono arrestati poco dopo dai carabinieri nella vicina: ...I fatti risalgono alla mattina del 29 maggio scorso quando, l'uomo aveva raggiunto la casa della sua ex compagna, una donna di 54 anni sudamericana ma da tempo residente ad. Alessandro ...Il 49enne, già in quella occasione, venne arrestato dai carabinieri della Stazione diper maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d'arma in quanto l'aveva minacciata con una pistola ...

Artena, coppia ruba sigarette in un bar: in manette Canale Dieci

N ella notte i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di conviventi, un uomo 47 anni e una donna 33, domiciliata ad Artena, già nota alle forze dell ...Un risveglio da incubo per una donna residente ad Artena, comune dei Castelli Romani, che si è vista il suo ex dentro casa, ubriaco che l'ha svegliata e minacciata di morte con un coltello. Per ...