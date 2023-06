(Di mercoledì 7 giugno 2023) Prosegue incessante la Coppa del Mondo di: dopo la tappa di Praga, si vola in Italia per l’appuntamento di, dedicato esclusivamente alsia al maschile che al femminile. Diversi italiani saranno presenti in questo evento che potrebbe darein vista di questa seconda parte di 2023. Al maschile si presenteranno ben sei: Gabriele Moroni, Nicolò Sartirana, Filip Schenk, Davide Marco Colombo, Michael Piccolruaz e Pietro Vidi. Una pattuglia piuttosto ricca, guidata dal veterano Moroni, rientrato in Coppa del Mondo a Praga con un discreto 25esimo posto. Sartirana ha fatto discreti risultati in Continental Cup, Piccolruaz cerca una crescita, mentre gli altri ragazzi vogliono fare esperienza in Coppa del Mondo, confrontandosi con un livello ...

Il luogo presenta numerose attrezzature ludico/sportive - tra cui scivoli, altalene, percorsi diper adulti e per bambini, casette giocattolo per i più piccoli, area fitness per ...- Ambra è sempre stata una donna molto: pratica mountain bike, corsa, judo esu roccia. - Sui social, Ambra è molto attiva. Ma sul suo profilo Instagram preferisce pubblicare ...Ventisette in totale che trattano itinerari inconsueti, romanzi autobiografici e arrampicate estreme effettuate con i figli Stella Marchisio, campionessa uscente di, trasferitasi ...

Arrampicata Sportiva, tanti azzurri alla ricerca di fiducia nel boulder a Bressanone OA Sport

Festa di sport, socializzazione e crescita del settore giovanile dell'arrampicata, i piazzamenti azzurri per la tappa di Bressanone­ ...Oriane Bertone ha vinto la gara di boulder andata in scena a Praga (Repubblica Ceca), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva. La francese si è imposta in 3t4z 4 5, ...