Apple Vision Pro vi porterà in un mondo parallelo che non crederete possibile!

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nell’ambito della conferenza annuale degli sviluppatori di, la WWDC 2023, l’attenzione è stata catalizzata da un prodotto che segna un nuovo traguardo per l’azienda di Cupertino: stiamo parlando del visorePro. Questo rivoluzionario dispositivo rappresenta il primo prodotto hardware nato e sviluppato totalmente sotto la supere di Tim Cook, il quale ha espresso il suo entusiasmo dopo sette anni di ricerche e studi.Pro è un prodotto rivoluzionario che ci introduce nell’informatica spaziale. Solo noi avremmo potuto realizzare questo dispositivo, che presenta incredibili opportunità per utenti e sviluppatori. Oggi è un grande giorno e l’inizio di una nuova era. Tim Cook – CEO...

Facciamo un esperimento mentale: facciamo finta chenon abbia voluto cambiare il mondo, che non abbia presentatoPro a questa WWDC del 2023. Facciamo finta che il keynote, durato due ore e cinque minuti, di cui gli ultimi 35 dedicati adPro, si sia fermato quando l'orologio marcava un'...Ad esempio, Quest Pro di Meta attualmente costa circa $ 1.000, mentre il prezzo diPro si aggira intorno ai $ 3.500 . "Tuttavia,dovrebbe rilasciare iterazioni più convenienti ...La sequenza è rapidamente diventata un meme: ma dell'ultimo keynote disi è ovviamente parlato soprattutto per via dell'annuncio delPro, lo "spatial computer", il visore che arriverà ...

Apple Vision Pro consentirà di montare lenti da vista prodotte da Zeiss, che però costeranno 300-600 dollari a paio secondo Mark Gurman di Bloomberg.Pochi giorni fa Apple ha presentato al mondo Vision Pro, nuova categoria di prodotto che segnerà probabilmente l'inizio di una nuova era per la realtà aumentata e virtuale nelle nostre vite. Il visore ...