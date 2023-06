Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria | il bellissimo gesto con la collaborazione dei fan – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 7 giugno 2023)donano 4mila euro in favore dell’Emilia Romagna dopo la terribile alluvione che ha messo in ginocchio la meravigliosa regione italiana.: ilper l’Emilia Romagna La coppia, dopo aver ricevuto una cospicua somma di denaro da parte dei fan per un viaggio, ha deciso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.