Antonella Clerici e il suo | Non posso fare a meno del | in diretta a È Sempre Mezzogiorno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 7 giugno 2023), innel suo programma di punta Èha pronunciato una frase che lascia intuire come non possadi qualcosa: ma di che si tratta?non necessita di presentazioni: è una delle più importanti conduttrici della Rai. Attualmente conduce È, tuttavia sono tanti gli show che nel corso del tempo l'hanno vista al timone: La prova del cuoco, in primis e The Voice subito dopo, senza dimenticare Ti lascio una canzone. Quello che piace tanto diè certamente il suo essere molto simpatica e spontanea in qualsiasi occasione. Per questa ragione la maggior parte delle persone che guardano la televisione ...