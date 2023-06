Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | giovedì 8 giugno

Intanto, sempre stando alledell'8 giugno 2023 perAmara, Hatip si reca da Sermin , dalla quale però ottiene solo un aut aut . Se Hatip non si deciderà a lasciare la moglie Naciye ...Vediamo insieme ledelle Trame delle Puntate della soap opera turcaAmara , in onda dal 12 al 18 giugno 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà ...Amara: Zuleyha perde il controllo! In carcere, Zuleyha non ha vita facile . Quest'ultima non fa che subire angherie da parte delle altre detenute , che non l'hanno presa in ...

Terra Amara, anticipazioni, trame e spoiler dal 5 all'11 Giugno Napolike.it

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda l'8 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha minaccia di morte una compagna di cella, Demir riapre finalmente gli occhi. Sermin, invece ...Per Akkaya, invece, le conseguenze del suo gesto saranno ancora più gravi. Terra amara, anticipazioni: Ali Rahmet deluso da Akkaya Fekeli, dopo aver constatato che il suo adorato figlioccio fosse ...