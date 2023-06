Ant-Man and the Wasp | Quantumania in 4K UHD e blu-ray | la recensione | nel grande caos del Regno Quantico

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ladi Ant-Man and thein 4K UHD e blu-ray: l'edizione Eagle a due dischi offre un ottimo video, mentre l'audio è coinvolgente ma con qualche limite. Solo discreti gli extra. Il ritorno di un supereroe tra i più amati e spiritosi, segna l'inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: con Ant-Man and the, il personaggio di Paul Rudd raggiunge il terzo film da protagonista nel quale, per l'occasione, sarà costretto a esplorare il vivacissimo, ricco di spunti e di nuove creature. Attorno a lui tante star, da Evangeline Lilly a Bill Murray, da Michelle Pfeiffer a Michael Douglas, e soprattutto un convincente Jonathan Majors nei panni di Kang. Come ogni film Marvel, anche Ant-Man and the: ...

