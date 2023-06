... ma piuttosto una situazione di 'et et'" (sia...sia...; ndr) Secondo Sridhar, che ha dialogato con la vicepresidente di Confindustria Udine,Danieli, "la più grande sfida per un ...ORE 17,30 'Un'economia migliore grazie all'intelligenza artificiale' CON: Marco Landi, presidente Institut EuropIA, gia' presidente Apple;Danieli, director finance alla Danieli & C ...... ma piuttosto una situazione di 'et et'" (sia...sia...; ndr) Secondo Sridhar, che ha dialogato con la vicepresidente di Confindustria Udine,Danieli, "la più grande sfida per un ...

Anna Mareschi Danieli neo presidente di Confindustria Slovenia ... Il Denaro

Il corso della durata di 4 mesi è frutto della collaborazione fra Confindustria Udine, Friuli Innovazione, Regione e Civibank ...L’amministratore delegato di Fincantieri Folgiero tra i 20 eletti nel consiglio di Confindustria che nominerà il futuro presidente ...