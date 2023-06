Anestesia totale e laparotomia | paura per il Papa | ricoverato e sotto ai ferri

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ricovero e intervento urgente perFrancesco all'ospedale Gemelli di Roma, dove ieri si era recato per quello che era stato definito "una visita già programmata da tempo". "Il Santo Padre al termine dell'Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio saràposto ingenerale a un intervento chirurgico die plastica della parete addominale con protesi", fa sapere la Sala stampa della Santa Sede. "L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la ...

Papa Francesco, ricovero e intervento urgente in anestesia totale Liberoquotidiano.it

