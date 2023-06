Andreoni Simit | ‘anti-Rsv era atteso | virus causa polmoniti anche in adulti’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – “L’autorizzazione europea era molto attesa e risolve un grande problema di sanità pubblica perché ilrespiratorio sinciziale (Rsv) è molto importante per le polmonite virali non solo nel bambino manel soggetto adulto”. Lo ha detto Massimo, professore di Malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), commentando all’Adnkronos Salute l’autorizzazione in Ue di Arexvy*, primo vaccino per proteggere gli adulti, dai 60 anni d’età in su, da questa infezione del tratto respiratorio inferiore. Il via libera della Commissione europea “è la premessa – continua – perché il vaccino venga presto riconosciuto dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e possa essere disponibile...