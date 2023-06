Anche andare a cena è complicato per Leonardo DiCaprio | ovunque si giri | spunta una sua ex

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Momenti decisamente imbarazzanti per. Che ha portato il padre fuori aa Londra. E si è ritrovato faccia a faccia con due ex fidanzate… Ecco cosa è successo (foto Ansa) Quelle situazioni un po’ così. Imbarazzanti tanto da diventare racconti leggendari. Anni e anni dopo, però. Incontri inaspettati in luoghi inaspettati. Con tanto di pubblico, formato da amici parenti e conoscenti. E se sei, magarida qualche decina di fotografi. Attimi nei quali nemmeno il più bravo attore di Hollywood – e questa volta non è un modo di dire – riesce a far finta che va tutto bene… È quello che gli è successo quando ha deciso di portare il padre e la di lui moglie afuori a Londra. E si è trovato praticamente faccia a faccia con ...

La compagna gli sta vicino, tenta come può di aiutarlo proponendoglidial pronto soccorso. Lui si rifiuta riversando, per contro, tutta la sua rabbia sulla giovane donna. Dopo averle ...A dire il vero, è molto divertentevia e - mail. Manda tutte le sue mail in maiuscolo, come ... ma porto gli occhiali - e pensavo mi stesse dicendo dia farmi fottere. Riuscivo solo a ...La nostra idea non sarà certo quella di speculare ma non è giustoall'arrembaggio se davanti ... non abbiamo mai subito l'avversario e proveremo a giocare la nostra garacontro il Cagliari'...

Pruzzo: “Io partirei con Jovic. La gara può anche andare oltre i 90 ... Fiorentina.it

A Nova Kakhovka, la cittadina che dà il nome alla diga colpita, il livello del fiume è arrivato al terzo piano. L’onda si muove come una risacca in riva al mare e invece è sul bordo di uno dei più col ...Poi, come tutte le cose belle, anche il pranzo finisce e nel pomeriggio inoltrato veniamo ... poi quella dopo e quella dopo ancora. Potresti andare avanti così fino alla fine delle tue forze, mentre ...