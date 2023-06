Amici | Wax vuota il sacco sulla lite con Maria De Filippi

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Wax è stato sicuramente uno degli allievi più chiacchierati e seguiti nel corso dell’ultima edizione di. Il cantante, entrato per volere di Arisa, ha fatto parlare di sé fin dall’inizio, per via dellaai casting conDe. Ora, dopo molto tempo, è lui stesso a parlarne. L’ultima edizione disi è riconfermata un gran successo, grazie agli ottimi ascolti ricevuti. Uno dei protagonisti indiscussi del talent show di Canale 5 è stato sicuramente Wax, il quale si è distinto per la sua forte personalità e l’indole “fumantina”. Proprio quest’ultima caratteristica, come più volte dichiarato, è stata una delle cause di una discussione tra di lui eDe, in occasione del primo provino. Cosa ha svelato Wax...