La polvere disi vedeva a occhio nudo e si depositava sulle nostre tute". Nicola Pondrano ha iniziato a lavorare innel 1974, a 24 anni. Ogni settimana i manifesti funebri appesi all'......dell'anno scorso aveva condannato Schmidheiny a 3 anni e 6 mesi per l'omicidio colposo di uno degli operai dello stabilimentodi Bagnoli deceduto a causa di prolungata esposizione all'...era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 persone decedute pera Casale Monferrato e dintorni. L'imprenditore aveva gestito lo stabilimentodi Casale ...

Amianto, Eternit bis: Schmidheiny condannato a 12 anni TGCOM

(Adnkronos) – L’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny è stato condannato a 12 anni di reclusione per omicidio colposo aggravato in violazione delle norme per la prevenzione sul lavoro nel processo ...Il sindaco Federico Riboldi: "Finalmente colpevole ma la sentenza non soddisfa a pieno la sete di giustizia di un territorio e di una comunità" ...