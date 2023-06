Ambrosino da pelle d’oca | “La maglia azzurra è un sogno” | poi il retroscena su Maradona e gli argentini

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’attaccante di proprietà del Napoli, ora in prestito al Cittadella, Giuseppeha rilasciato un’intervista all’edizione odierna di Tuttosport. Il giovane calciatore è uno dei protagonisti della spedizione della Nazionale Under 20 in Argentina e, nel corso della sua intervista,ha avuto modo di ripercorrere tutte le tappe di questa bellissima esperienza con ladell’Italia. L’intervista È un’emozione grandissima, non capita tutti i giorni e sono sincero: sono convinto che anche molti tra noi non se lo aspettassero, perché è comunque una semifinale mondiale, arrivare a questo punto è sempre difficile. Se la Corea è arrivata in semifinale, vuol dire che è un’avversaria forte, così come lo siamo noi. Ci giocheremo tutte le nostre carte per arrivare in finale, cercando di mettere in campo tutte le cose positive ...