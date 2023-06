Amadeus svela | “Sanremo 2024? Sarà il mio ultimo festival” Ecco chi ci sarà con lui sul palco nella serata finale

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nonostante manchino ancora diversi mesi,è già al lavoro per preparare ildi, chesicuramente il suo, come ha raccontato in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano: Lo dico ufficialmente: questo è il mio. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni. E proprio su, già si parla delle possibili co conduttrici e a tal proposito suldell’Ariston potrebbe salire per la prima volta Annalisa, come rivelato ...