sta già lavorando alFestival di Sanremo, quello del 2024. In base alle dichiarazioni da lui rilasciate stamattina ha deciso di cambiare tanto dell'assetto della trasmissione Il ...E Fiorello: "Eh Pippo, ormai ci siamo:fa cinque festival di fila, ormai ti raggiunge!". ... Noi ora finiamo, ma l'anno, chi lo sa cosa potrà succedere, ma se dovesse esserci un'altra ...... oggi e sempre più nelfuturo '. Le figure più richieste. Tra le altre figure tecniche ...A Talmassons nasce un murales contro la violenza sulle donne Addio al cabarettista '' Amedeo ...

Amadeus, il prossimo sarà il suo ultimo Festival di Sanremo Novella 2000

Amadeus lascerà la conduzione dopo il Festival 2024 La dichiarazione che non ti aspetti Dopo le tante voci circolate nelle ultime settimane ...Festeggiamenti con tutto il cast di Viva Rai2!, con una telefonata in diretta e un 'Tanti auguri!' cantato in coro ...