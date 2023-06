Amadeus annuncia | questo è il mio ultimo Festival Cinque di seguito sono tanti

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 7 giugno 2023)si fa da parte. “Lo dico ufficialmente:è il miodi. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì, ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”. Il conduttore parla delle sue scelte in un’intervista a FQMagazine.si è ispirato al metodo di Pippo Baudo (che in queste ore festeggia 87 anni). “Mi disse: ‘Devi conoscere le canzoni a memoria e devi sceglierle tu, nessun altro. Se ti assumi la responsabilità di tutto, anche del colore delle transenne, conosci la macchina perfettamente e saprai rispondere a ogni domanda. Se deleghi, gli altri potrebbero sbagliare ma la ...