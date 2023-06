Amadeus a FQMagazine | “Sanremo 2024? Il mio ultimo Festival Con l’ad Roberto Sergio rapporti ottimi | nessuna pressione E che sorpresa Affari Tuoi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’appuntamento è alle 14.30 in un albergo romano. Fuori la pioggia prova a frenare l’arrivo del caldo.ha il tono sereno di chi ha imparato a navigare nelle tempeste, beve un caffè e rompe il silenzio. Risponde a tutte le domande senza girarci intorno, si aiuta con la gestualità per ribadire i punti a cui tiene di più. Ieri sera(prodotto da Endemol Shine Italy) ha salutato il pubblico di Rai1. Ascolti sorprendenti, in alcune puntate ha superato i 5 milioni e sfiorato il 28% di share. Se lo aspettava?“No, sarei presuntuoso. A me è sempre piaciuto. Quando quest’anno mi è stato affidato ho detto a Endemol e alla Rai che avrei voluto cambiarlo, si sono fidati. Abbiamo cambiato il pacco, aggiunto il tritadocumenti a cui avevo già pensato in passato. Guardavo la versione ...