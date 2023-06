All’Unisannio la presentazione dei bandi del Progetto PNRR-NODES

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 12 giugno all’Università degli Studi del Sannio si terrà l’evento dideideldedicati alle imprese del Mezzogiorno. Alle ore 10.30, presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico in Piazza Guerrazzi a Benevento sarà illustrato in dettaglio “– Nord Ovest Digitale e Sostenibile”, unfinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito degli investimenti digitali e sostenibili, previsti dal, che porterà circa 15 milioni di euro per attività di ricerca ea cascata a favore delle imprese delle regioni del Sud del Paese. L’Università del Sannio è l’unico ateneo in Campania e nel Mezzogiorno, insieme all’Università del ...