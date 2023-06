Allianz Trade | cauti sull' andamento economia mondiale e delle persistenti sfide da affrontare

I primi segnali sono già evidenti con la contrazione del credito privato alle imprese", dichiara Ludovic Subran, chief economistprevede che il commercio globale crescerà ...Export: il traino del Made in Italy con il rischio di insolvenza delle controparti estereprevede che il commercio globale crescerà lentamente in termini di volumi (+0,7% contro il +3,8%...A dirlo è Luca Burrafato, responsabile Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa per. Secondo lo studio realizzato dalla compagnia assicurativa e presentato in occasione del lancio ...

Roma, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione del lancio dell'evento 'L'Italia delle Imprese 2023', Allianz Trade, il leader mondiale ...I primi segnali sono già evidenti con la contrazione del credito privato alle imprese", dichiara Ludovic Subran, chief economist Allianz Trade. Allianz Trade prevede che il commercio globale crescerà ...