Allianz Trade | cauti sull’andamento dell’economia mondiale e delle persistenti sfide da affrontare

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’Italia nel primo trimestre ha registrato una crescita al di sopraaspettative; il Pil italiano è cresciuto di fatti di più degli altri principali paesi dell’Eurozona (+0.6% contro lo 0.0-0.1% dell’Eurozona) In occasione del lancio dell’evento ‘L’ItaliaImprese 2023’,, il leaderdell’assicurazione crediti, ha presentato il suo studio sullo stato di saluteimprese italiane. Gli effetti negativi sulla fiducia derivanti dalle recenti turbolenze del settore bancario e dalla situazione energetica ancora irrisolta in Europa, condizioneranno il resto dell’anno con una crescita del Pilpari al +2,2%. Inoltre, il rialzo dei tassi inizia a pesare sull’economia reale. Sebbene siamo maggiormente positivi per le nostre previsioni ...

