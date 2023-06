All’ex base Nato ‘Un’estate da vivere’ | musica | teatro | cultura e divertimento

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDa giugno e fino a fine settembre lo spazio all’aperto dell’Ex– Parco San Laise grazie alla Nonsoleventi srl e al patron del Palapartenope Rino Manna, si vestirà di colori e di suoni con un calendario imperdibile e pieno di appuntamenti. Ogni giovedì i Soul Express cureranno Selecta una selezionele con aperitivo dal tramonto, dal 23 giugno si inizia con gli spettacoli teatrali: il 23 Giugno appuntamento per i più piccini con lo spettacolo Casa Addams un avvincente serata a cura di Ma dove vivono i cartoni, da passare con Mercoledì e la sua strampalata famiglia, il 24 Giugno sarà la volta di Sal da Vinci in concerto con i suoi brani più celebri, il 28 Giugno Napoli incontra il Brasile, evento patrocidal Consolato Brasiliano e che vedrà l’incontro inedito tra il ...

...e tra i propri consulenti aveva annoverato anche l'capo del ... il primo prevede che i piloti militari della Travis Air Force...Prism Pro per effettuare per esempio dimostrazioni relative'......venerdì 16 giugno ore 21 a Vercelli nella sala TAMTAM...degli Esteri italiano per la diffusione dell'arte italiana'estero ... - Gli inizi dal 1978 al 1987 cona Roma. - Dal 1988 si ...Saranno 536mila i candidati , che arriveranno'appuntamento ... che arriveranno'appuntamento con unadi preparazione ... ovvero l'alternanza scuola lavoro. Il primo dato interessante è ...