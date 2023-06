All’Ex Base Nato di Bagnoli un’estate con musica | teatro e tanti eventi

...e tra i propri consulenti aveva annoverato anche l'capo del ... il primo prevede che i piloti militari della Travis Air Force...Prism Pro per effettuare per esempio dimostrazioni relative'......venerdì 16 giugno ore 21 a Vercelli nella sala TAMTAM...degli Esteri italiano per la diffusione dell'arte italiana'estero ... - Gli inizi dal 1978 al 1987 cona Roma. - Dal 1988 si ...Saranno 536mila i candidati , che arriveranno'appuntamento ... che arriveranno'appuntamento con unadi preparazione ... ovvero l'alternanza scuola lavoro. Il primo dato interessante è ...

All'ex base Nato 'Un'estate da vivere': musica, teatro, cultura e ... anteprima24.it