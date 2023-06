Allevava polli in un appartamento di Monza

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Un uomo chepollame nel suoin un condominio diè stato scoperto e denunciato dalla polizia per maltrattamento di animali. È un italiano di 45 anni, originario dello Sri Lanka, che agli agenti ha detto di essere disoccupato e di mantenersi con quell'attività. Nell'abitazione sono stati trovati 60 uccelli, tra galline, galli e quaglie, rinchiusi in scatole di cartone. L'allevamento domestico è stato individuato dai poliziotti dopo aver fermato in strada per un controllo un cittadino dello Sri Lanka che armeggiava con tre scatole contenenti una ventina di galline e quaglie, appena acquistati dal quarantacinquenne. Tutto il pollame è stato sequestrato e affidato in consegna all'Enpa.