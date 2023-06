All' asta un gioiello da capogiro | ecco il rubino più grande del mondo | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sotheby's New York mette in vendita il piùmai battuto all'. Ildi 55 carati si chiama "Estrela de Fura". Scoperto nel 2022 in Mozambico, è un "ritrovamento unico nella vita". In poche parole, si tratta del piùdi qualità gemmologica mai immesso sul mercato. Si prevede che l'"Estrela de Fura" verrà venduto per oltre 30 milioni di dollari. Ilè offerto nell'ambito dell'"Magnificent Jewels" di Sotheby. L'comprende anche un diamante rosa da 10 carati, noto come "The Eternal Pink".