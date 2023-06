Allara conquista il bronzo agli Europei U.17 di pentathlon

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'astigiana protagonista in Lituania di un'ottima gara, chiusa con 1102 punti ROMA - Arriva la seconda meda italiana ai CampionatiU17 & U19 dimoderno, in corso a Druskininkai, in Lituania. Dopo ilnella staffetta maschile U19to da Matteo Bovenzi e Denis Agav