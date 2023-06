Allagamenti ed evacuazioni | l' Ucraina sott' acqua dopo l' esplosione della diga

- - > L'allagamento nella zone di Kherson - Reuters / fermo immagine da video dell'Amministrazione di Kherson . Circa 42.000 persone sono a rischio, e almeno 7 risultano disperse , a causa delle ...Inoltre, secondo quanto riportano fonti ucraine, glinei villaggi circostanti hanno provocato inevitabiliche i russi starebbero colpendo con attacchi mirati nella regione di ...In poche ore l'ondata di maltempo che ha colpito la zona ha messo in crisi i sotto servizi comunali, provocandoin diverse strutture del posto e in alcune automobili in sosta. Non ci sono ...

Emergenza maltempo nel Maceratese: Bomba d'acqua causa ... InfoOggi

Dopo la distruzione della diga di Nova Kakhovka nella regione di Kherson un'area vastissima è completamente allagata, con l'acqua che lambisce le chiome degli alberi ...Circa 42.000 persone sono a rischio, e almeno 7 risultano disperse, a causa delle inondazioni su entrambe le sponde del fiume Dnipro dopo che la diga Nova Kakhovka, nel Kherson in Ucraina orientale, è ...