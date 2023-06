Alinghi ingaggia Phil Robertson ed entra in assetto da match race

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Gli sfidanti elvetici diRedbull hanno iniziato con gli allenamenti in modalitàconmbi gli AC40 a disposizione. Il team ha così il grande vantaggio di aver cominciato con gli allenamenti nel campo di regata della 37esima America’s Cup: un primo passo molto importante in vista della prima regata preliminare di settembre 2023. La preparazione diper le“Dopo mesi di allenamento virtuale di, tutto quello che abbiamo imparato sarà finalmente applicato sull’acqua”, ha spiegato Maxime Bachelin del Driving Group. “In questa nuova configurazione a due barche, abbiamo molta più pressione nelle manovre rispetto a quando si navigava senza un avversario’’. Con due AC40 in acqua, infatti, ...