Alex Sandro puo’ lasciare la Juventus | Allegri confermato in panchina

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il ringiovanimento della rosa tanto auspicato dalla nuova dirigenza bianconera pare essere già iniziato., classe 1991, puòlaattraverso la rescissione consensuale del contratto che pochi giorni fa era stato rinnovato automaticamente dopo il raggiungimento di determinate presenze. Si andrà, invece, avanti con, che ha incassato nuovamente la fiducia della società.PUÒLA: I DETTAGLI Sta per terminare dunque l’avventura del terzino brasiliano con la maglia bianconera dopo otto anni, trecento presenze e quattro scudetti all’attivo. Le parti sono al lavoro in quesi giorni per consentire al giocatore di liberarsi a costo zero e accasarsi presso un’altra squadra. ...

... nonostante sia scattato il rinnovo automatico, la Juve continua a lavorare nel tentativo di arrivare a una risoluzione di contratto con il brasiliano, a Torino dal 2015. Un'intesa che ...In che mani siamo' e 'Visto l'andazzo il prossimo passo sarà che non riusciremo a rescindere nemmeno'....temporale piuttosto ampio le voci di un rinnovamento lungo la corsia esterna mancina sembravano essere state smorzate dal rinnovo di contratto automatico scattato in favore del terzino. ...

Alex Sandro Juve, contatti per la rescissione: il Galatasaray lo vuole Juventus News 24

Alex Sandro è vicino all'addio alla Juventus. Il difensore brasiliano, per cui è scattato il rinnovo automatico a fine stagione, sta ...