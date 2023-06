Alessandro Impagnatiello e la madre chiesero informazioni sulle telecamere | il pm | «Omicidio di Giulia premeditato»

Non lo avrebbe deciso quella sera stessa né qualche ora prima., reo confesso dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano , incinta di sette mesi, potrebbe avere pianificato il delitto. Dalle analisi sul suo cellulare è emersa un'...Non si è fatto avanti nessun legale per difenderedopo che il suo primo avvocato, Sebastiano Sartori, aveva rimesso il mandato appena uscito dal colloquio avuto nel carcere di San Vittore con il barman accusato dell' omicidio ...Gli investigatori sono tornati nella casa di Senago , nel milanese, per nuovi accertamenti scientifici.detenuto nel carcere di San Vittore, per l'omicidio di Giulia Tramontano , la fidanzata ventinovenne al settimo mese di gravidanza uccisa sabato 27 maggio nella loro casa ha ...

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva un complice Perché chi indaga ne è sempre più convinto IL GIORNO

LA FOTO NELLA CASA DI SENAGO Giulia Tramontano con un cappello da spiaggia, Alessandro Impagnatiello che l'abbraccia sorridente, alle loro spalle il mare: è la fotografia, stampata in grandi ...Come ogni delitto “comune” (cioè estraneo al mondo del potere), anche l’omicidio di Giulia Tramontano confessato da Alessandro Impagnatiello sta mandando in cortocircuito l’impalcatura del “garantismo ...