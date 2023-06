Aldi richiama un antipasto di salumi | «Possibile presenza di listeria»

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’AVVISO. La catena di supermercati comunica il richiamo, a scopo precauzionale, dell’«Parma DOP IGP» a marchio «Regione Che Vai». I prodotti interessati sono quelli che riportano come termine minimo di conservazione 16/07/2023 e 18/07/2023 e sono stati in vendita in tutte le filialifino al 6 giugno 2023.