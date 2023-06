Al workshop sulla sostenibilità si riflette su transazione ecologica e digitale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Bergamo. Dai sistemi digitali intelligenti all’energia pulita ed accessibile, dalla progettazione consapevole dell’ambiente costruito alla valorizzazione del territorio, fino alle ripercussioni dell’economia circolareriduzione di consumi e di rifiuti: il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate (DISA) dell’Università degli studi di Bergamo organizza per venerdì 9 giugno (dalle 8.30 alle 13 presso l’Aula Magna del Campus di Ingegneria in Via Pasubio 3, a Dalmine. Ingresso libero su prenotazione) il secondo “”, un’occasione di riflessione su transizione. La direttrice del dipartimento Giovanna Barigozzi anticipa i temi della giornata che, partendo dalla presentazione degli studi in corso, prevede anche un momento di confronto ...