Al via la nuova Campagna del 5xmille di Komen Italia | testimonial d’eccezione Roberto Ciufoli

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lache permette di correre più veloce nella lotta contro i tumori del seno L’Associazione di promozione sociale, organizzazione basata sul volontariato, che da oltre 20 anni è in prima linea per la lotta ai tumori del seno, lancia la suatriennale di raccolta fondi. Correre più veloce nella lotta contro i tumori del seno: è l’obiettivo delladi, che guarda ancora una volta alla prevenzione come strumento primario di tutela della salute femminile e che esorta a decidere adesso, non con il seno del poi, e dunque a donare per rendere il tumore del seno una malattia sempre più curabile. Unapiena di novità, nata dagli scatti fotografici di Adriana ...

Belen Rodriguez potrebbe andareda Le Iene . Il programma di Italia Uno si è concluso la scorsa settimana e già si pensa allaedizione che però potrebbe vedere dei cambiamenti alla conduzione. Dopo l'addio, in corso d'...... una potrebbe essere passata inosservata a molti utenti: con laiterazione di iPadOS, infatti,... ha pubblicato una dimostrazione live della connessione di una webcamcavo USB - C all'iPad. ...Laossessione L'ossessione è un fiume carsico, che a un certo punto trova lad'uscita. "Passa il tempo libero a pensare come sistemare il sistema sanitario 'incasinato', leggendo studi su ...

Al via nuova concessione rimorchiatori a Venezia e Chioggia Agenzia ANSA

Infine, la Terza Commissione ha illustrato con le nuove integrazioni e/o modifiche l’articolato del Progetto di legge n. 188 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento ...3' di lettura 07/06/2023 - Da stamattina mezzi e uomini della ditta F.lli Loiudice hanno dato il via al cantiere per la realizzazione della nuova palestra di Marina Palmense. Lavori per realizzare un ...