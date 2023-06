Al via il 32° ‘Città di Cava de’Tirreni’ | Borrelli star della cerimonia di apertura

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMusica, ballo e folklore in un magico tourbillon di suoni e colori: spettacolaredimartedì 6 giugno 2023 allo stadio “Simonetta Lamberti” dide’ Tirreni (SA) per la 32ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città dide’ Tirreni”, in programma fino a sabato 10 giugno. Un’autentica festa del calcio giovanile, presentata dal Coordinatore del Torneo, Nunzio Siani, ed impreziosita dalla presenza di varie personalità civili e sportive, tra cui Giovanni Guardini, Capo DelegazioneRappresentativa Nazionale LND Under 15, che ha portato i saluti ed i complimenti agli organizzatori da parte di Giancarlo Abete, PresidenteLega Nazionale Dilettanti. Da rimarcare anche la presenza di S.E. Mons. Orazio Soricelli, ...

Alle sue spalle, tre giocatori che sommanopartite in campionato: Michel Aebischer che somma 1.8, Gonzalo Escalante 5,5, Paolo Ghiglione 5,6, Santiago Ascacíbar 6 netto (mandatoa gennaio), ...07/06/2023 - 11:08 "Mistero Grande", come lo chiama Paolo (cf. Ef 5,), è innanzitutto il progetto salvifico di Dio rivelato in Cristo, è il "come Cristo ha amato e ... divengono lacomunicativa ...... la macchina non incontrava più difetti: l'evidenza fu che delle 4 vetture al, tutte tagliarono ... Tuttavia, il terzo gradino del podio della Nissan R390 numeroalle spalle delle due Porsche è ...