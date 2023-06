.it - "Credo che si sia incrinato il teorema di Bibbiano. Si è dimostrato che la maggior parte degli operatori che si occupano di tutela dei bambini lo fanno per condividere le loro sofferenze". ...Anche Zelenskydi conseguenze in un messaggio: A causa dell'esplosione della diga di ....it - Ore 14.18, Zelensky: "Dai russi ecocidio, deliberata distruzione della diga. Hanno fatto ...Sida settimane delle ipotesi su chi prenderà il posto di Serena Bortone nel primo pomeriggio di ... rete dalla quale quest'anno è stata assente perchè impegnata sucon la conduzione di Lingo ,...

Al TG La7 parla Foti dopo l'assoluzione TGLA7

"Credo che si sia incrinato il teorema di Bibbiano. Si è dimostrato che la maggior parte degli operatori che si occupano di tutela dei bambini lo fanno per condividere le loro sofferenze".Myrta Merlino con Ilaria Cucchi, Anna Ascani, Alessandro Morelli, Maria Teresa Meli, Marco Tarquinio, Maurizio Fioravanti, Alessandro Cecchi Paone, Augusto Minzolini, Roberto Massucci, Maurizio Molina ...