Al supermarket dello sballo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Cocaina, eroina, crack? Il passato. Oggi ci sono il Ghb, il captagon, lo yaba, il fentanyl… Sostanze sintetiche dagli effetti devastanti. E le più «richieste» hanno molecole così nuove da non essere neppure classificate come stupefacenti Vicino ai giardinetti di fronte alla stazione Centrale di Milano, dopo il tramonto si cucina il crack. Basta conoscere la persona giusta e si viene scortati nei meandri di un piccolo mondo (un po’ antico) in cui spacciatori, studenti universitari, prostitute e imprenditori si mescolano. «I prezzi vanno dai 12 ai 25 euro, dipende dal giorno» spiega Marco T., 37 anni, una storia di dipendenza iniziata nell’adolescenza. «La dose, come quella che sto facendo adesso, è di 0,2 grammi. Ma con il crack ne basta pochissimo» dice, mentre avvicina l’accendino alla pipa improvvisata con una bottiglietta di plastica. I cristalli sfrigolano, e subito sprigionano un ...