(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) - Unire le forze per un futuro senza Sla nel. È questo il messaggio lanciato da- Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per promuovere le tante iniziative di solidarietà in Italia volte all’approfondimento, alla ricerca e

Nell'anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per, il mese didiventa il tempo per commemorare la consapevolezza e il Global Day ne rappresenta l'espressione più concreta. La Giornata Mondiale sulla SLA , o "Global Day", promossa dalla ...Venerdi 9, si svolgerà presso l'Aula Scozia dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ... ssa Emilia Anna Vozzella, e della Dott.ssa Pina Esposito, Segretario Nazionale, si ...Nell'anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per, il mese didiventa il tempo per commemorare la consapevolezza e il Global Day ne rappresenta l'espressione più concreta. La giornata mondiale sulla Sla, o 'Global Day', promossa dalla ...

Aisla, 'giugno mese della consapevolezza della Sla' Tiscali Notizie

(Adnkronos) – Unire le forze per un futuro senza Sla nel mese della consapevolezza. È questo il messaggio lanciato da Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per promuovere le tant ...Le iniziative di solidarietà in Italia volte all’approfondimento, alla ricerca e al sostegno alla Comunità. Nell’anno in cui si celebrano i 40 anni di vita associativa per AISLA, il mese di giugno div ...