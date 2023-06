Agostinelli | “A Benevento ho trovato devastazione mentale e pessimismo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAndrea, ex allenatore dele prossimo collaboratore di Marcello Carli nell’area scouting, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni.“L’esperienza con ilè stata nuova visto che la Campania l’ho girata quasi tutta. È stata un’esperienza forte, perché quando sono arrivato c’era un po’ di, e forse sono riuscito a ridare speranza in certi momenti a questa squadra che se l’è giocata con tutti. C’è stata una ripresa sotto il profilo dei numeri e dei gol. Sono stato anche premiato dalla gente di, che ringrazio, come ringrazio anche il presidente Vigorito che mi ha dato questa opportunità e mi ha fatto rimanere ...