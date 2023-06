Agli arresti domiciliari | coltiva marijuana sul terrazzo | nei guai una donna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Continua senza sosta l’attività delle forze dell’ordine volta a reprimere i reati inerenti allo spaccio di stupefacenti. Nascondeva lasulcondominiale ed è stata trovata con indosso un pezzo di hashish. Al centro della vicenda unapoi deferita in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Cisterna di Latina. Il tutto è avvenuto nel corso di alcuni controlli presso la casa dell’indagata, peraltro gravata di una misura restrittiva della libertà personale. Fratelli Bianchi, arriva la condanna per spaccio di cocaina Le piante disule non solo Giunti presso l’abitazione della, i carabinieri hanno trovato sulcondominiale, al quale l’indagata ha facile accesso, un vaso con all’interno diciotto piantine di ...

... chiamata 'carovana della libertà', che aveva come meta finale la sua casa di Ziguinchor, città della quale egli è sindaco e dove attualmente si troverebbedomiciliari. La dimostrazione, ...Il giovane si trovadomiciliari come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Teramo che coordina le indagini.Fratelli Bianchi, arriva la condanna per spaccio di cocaina Le piante di marijuana sul terrazzo e non solo Giunti presso l'abitazione della donna, i carabinieri hanno trovato sul terrazzo condominiale,...

Agli arresti domiciliari aggredisce prima i genitori e poi i carabinieri intervenuti per calmarlo RiminiToday

I due pensavano di farla franca invece sono stati beccati dai militari che gli hanno arrestati ed ora dovranno rispondere dei reati di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente.Un 36enne di Capaccio Paestum è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Secondo quanto riporta StileTv, l'uomo er ...