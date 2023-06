Aggredì un arbitro in una gara di Under 17 | denunciato dirigente di un club umbro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un 45enne è statodalla Polizia di Stato di Città di Castello per minacce, violenza privata e danneggiamento. L’uomo, nel corso della partita di calcio della categoria allievi17 tra “SportingTrestina” e “Angelana 1930” dello scorso 14 maggio, si era reso protagonista di un’aggressione ai danni dell’. Come riferito dal fischietto del match, a seguito dell’espulsione del portiere della squadra ospite, l’uomo, undell’Angelana 1930, aveva iniziato ad insultarlo dagli spalti. La condotta era proseguita per tutta la durata dell’incontro, nel corso del quale l’era stato vittima di insulti, sputi, minacce e, persino, del lancio di alcuni sassi che lo avevano colpito alla gamba. Nel doposi era proseguito anche nell’area ...